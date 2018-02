Directeur Erdee Media Groep kondigt vertrek aan

Directeur Bart Visser van de Erdee Media Groep (EMG) in Apeldoorn heeft zijn vertrek aangekondigd. Het is de bedoeling dat hij nog dit jaar terugtreedt.

Dat heeft Visser (56), sinds 2002 directeur, maandag meegedeeld aan het personeel van EMG, het bedrijf dat het Reformatorisch Dagblad (RD) en familieblad Terdege uitgeeft en eigenaar is van uitgeverij De Banier.

Visser stelt dat hij na rijp beraad besloten heeft om terug te treden. „Twee aspecten hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld”, aldus Visser. „In de eerste plaats staat EMG aan het begin van een nieuwe strategische doordenking voor de periode na het jaar 2020. Het is goed en verstandig als een nieuwe directeur hier in 2019 zijn schouders onder kan zetten en dit plan ook zelf kan uitvoeren. Ik wil mijn opvolger daar de ruimte voor geven. Het tweede aspect is de balans tussen werk en privé. Mijn inzet voor EMG heeft de afgelopen jaren een behoorlijk beslag gelegd op ons gezin. Het moment is gekomen om mijn gezin meer aandacht te geven.”

Jan Bakker, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Erdee Media Groep, zegt in een reactie het jammer te vinden dat Visser gaat vertrekken. „Zijn beslissing kwam voor ons onverwacht, maar we respecteren en snappen die.”

De afgelopen jaren is door Visser „een goede strategie gevolgd die de volle steun van de RvC heeft”, aldus Bakker. „Het is niet eenvoudig wat er in medialand gebeurt. De komende tijd moeten we beslissingen gaan nemen voor de periode na 2020. Dat zijn meerjarentrajecten. Wat dat betreft is het een logisch moment voor een directiewissel.”

De RvC start binnenkort met de werving van een opvolger voor Bart Visser. Het is de bedoeling dat deze voor de zomervakantie benoemd kan worden en uiterlijk in het najaar zal beginnen. Na een inwerkperiode van zijn opvolger is Visser van plan nog dit jaar afscheid te nemen van EMG.

Visser begint, zowel in de profit als de non-profit sector, als zelfstandige een adviesbureau op het gebied van organisatie- en strategieontwikkeling en mediation.

