Directeur Credit Suisse vertrekt na spionage

Operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée heeft ontslag genomen bij Credit Suisse. Hij neemt naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid voor het spionageschandaal dat de financiële instelling trof.

Bouée wees zichzelf aan als de enige verantwoordelijke voor de affaire. Hij huurde privédetectives in om Iqbal Khan, een voormalig topbankier bij Credit Suisse, te laten schaduwen na diens overstap naar de Zwitserse concurrent UBS. Er moest onderzocht worden of Khan voormalige collega’s en klanten probeerde over te halen hem te volgen naar UBS.

Khan merkte dat hij werd achtervolgd en deed aangifte bij de Zwitserse autoriteiten. Het bestuur van Credit Suisse veroordeelde het inschakelen van privédetectives als „fout en disproportioneel”. Bouée zei geen overleg te hebben gehad met andere bestuurders. Topman Tidjane Thiam was niet op de hoogte van de spionage, was de conclusie van een advocatenfirma die er onderzoek naar deed.