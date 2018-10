Directeur Britse taartenketen opgepakt

Financieel directeur Chris Marsh van de grote Britse bakkersketen Patisserie Valerie is opgepakt. Hij is inmiddels weer op borgtocht vrij. Eerder deze week had het bedrijf Marsh al op non-actief gezet nadat een boekhoudschandaal aan het licht was gekomen.

De handel in de aandelen van Patisserie Holdings, het moederbedrijf van taartketen Patisserie Valerie, is woensdag stilgelegd nadat was gebleken dat de financiële situatie heel anders was dan de boekhouding deed vermoeden. Donderdag liet het bedrijf weten dat een „onmiddellijke kapitaalinjectie” nodig is omdat het bedrijf anders de deuren moet sluiten.

Patisserie Valerie heeft meer dan 150 lunchrooms door heel Groot-Brittannië.