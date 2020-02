Directe impact coronavirus bij Aalberts ‘gering’

De directe impact van het nieuwe coronavirus bij industrieel toeleverancier Aalberts is vooralsnog gering. Dat zei topman Wim Pelsma in een toelichting op de jaarcijfers. Aalberts heeft meerdere productielocaties in China en dan vooral in het zuiden van het land. In die regio is de productie goeddeels weer opgestart. Een locatie nabij Shanghai heeft vooralsnog het meeste last, al komt de productie daar ook langzaamaan weer op gang.

Pelsma benadrukt dat zo’n 6 procent van de omzet van de onderneming uit de regio Azië komt. Op termijn zou het virus volgens hem zeker voor problemen kunnen zorgen, zoals dat dan voor alle bedrijven geldt. Hij wijst dan op problemen in leveringsketens van klanten als de problemen door het virus twee tot drie maanden aanhouden. Voor nu is het zo dat in sommige gevallen vertragingen kunnen optreden, maar die zijn volgens hem behapbaar.

Pelsma bestempelde 2019 als een solide jaar. Het bedrijf kampte met moeilijkere marktomstandigheden in de auto-industrie en enkele van zijn niche-eindmarkten, wat voor uitstel van bestellingen en voorraadverminderingen zorgde. Daartegenover stond groei bij onderdelen die het moeten hebben van de verduurzaming in onder meer de bouw- en transportsector.

Het AEX-fonds sloot 2019 af met een omzet van ruim 2,8 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 3 procent. De operationele winst viel met 363 miljoen euro 1 procent lager uit. Pelsma benadrukt dat het bedrijf afgelopen jaar ook minder eenmalige voordelen had in vergelijking met 2018. Dat jaar had het bedrijf een eenmalig voordeel van 11 miljoen euro.

In december kwam Aalberts met een strategische update voor de komende jaren. Het concern mikt op verdere groei, deels via overnames. Verder wil het bedrijf onderdelen afstoten. Op eigen kracht mikt Aalberts voor de periode 2020-2022 op 3 tot 5 procent omzetgroei. Die doelen hield het bedrijf in stand.

Aalberts stelt zijn aandeelhouders een dividend van 0,80 euro per aandeel in het vooruitzicht. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder.