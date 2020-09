Dip Europese verkoop personenauto’s in augustus

De verkoop van personenauto’s in Europa is in augustus weggezakt. De Europese brancheorganisatie ACEA merkt daarbij op dat de dip niet te vergelijken is met die van eerder dit jaar. In juli was er in heel wat landen nog sprake geweest van herstel, waaronder grote markten als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De autoverkopen in juli lagen 5,7 procent onder die van dezelfde maand een jaar eerder. Dat was de kleinste neergang van dit jaar. In augustus lagen de verkopen echter weer 18,9 procent lager dan een jaar eerder. Over de eerste acht maanden van dit jaar werden ruim 6,1 miljoen auto’s verkocht, ongeveer een derde minder dan in diezelfde maanden in 2019.

Volkswagen is het meest verkochte merk in Europa. Verder heeft het VW-concern, waar onder meer Audi, Skoda en Seat ook onder vallen, het grootste marktaandeel van alle grote automakers, gevolgd door PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel.