Dip Europese suikerbietenoogst in droog 2018

De Europese suikerbietenoogst is vorig jaar ruim 15 procent lager uitgepakt dan een jaar eerder. De droge zomer in 2018 had relatief grote gevolgen voor de opbrengst van akkerbouwgewassen zoals de suikerbiet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In bijna alle 28 EU-lidstaten verminderde de oogst. In Nederland liep de opbrengst met 18 procent terug tot ruim 76 ton per hectare. Daarmee deed Nederland het nog relatief goed. Alleen in Spanje, België en Frankrijk kwamen er meer suikerbieten van een hectare grond. In Polen en Duitsland was de oogst het slechtst. Daar zakte de opbrengst in vergelijking met een jaar eerder met ongeveer een kwart.

Frankrijk bleef suikerbietenkoploper in Europa met een totale oogst van 39,6 miljard kilo. In de hele EU kwam bijna 120 miljard kilo suikerbieten van het land. Nederland was in absolute zin vijfde. Op meer dan 5 procent van de landbouwgrond groeiden in Nederland suikerbieten.