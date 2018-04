Dip aluminiumprijs na hoop lichtere sancties

De Verenigde Staten staan open voor verlichting van de sancties tegen de Russische aluminiumgigant Rusal. Het nieuws zorgde voor een flinke duikeling van de aluminiumprijzen.

Eerder deze maand toen de VS de sancties afkondigde werd er massaal aluminium ingekocht uit vrees voor tekorten. De aluminiumprijzen stegen daardoor naar het hoogste niveau in zeven jaar.

De maatregelen van de VS zijn gericht op een groep Russen die tot de nauwe kring van president Vladimir Poetin zouden behoren en zijn bedoeld als vergelding voor de vermeende beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en andere „kwaadaardige activiteiten” door het Kremlin. Onder die Russen is de oligarch Oleg Deripaska, die grootaandeelhouder is van Rusal.

De Amerikanen zeggen nu open te staan voor verlichting van de sancties als Deripaska zijn belang van 48 procent in Rusal zou overdragen. Ook krijgen bedrijven die zaken doen met Rusal vijf maanden langer de tijd om hun banden te verbreken. De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin zei niet uit te zijn op het dwarszitten van „de hardwerkende mensen die afhankelijk zijn van Rusal”.

Rusal produceert ongeveer 6 procent van al het aluminium ter wereld. Het concern omvat mijnen, smelters en raffinaderijen in verschillende landen.