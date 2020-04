Dilemma doorstromer: eerst huis kopen of eerst verkopen?

De laatste jaren was het verstandig eerst een woning te kopen om daarna pas je oude huis te verkopen. Wie dit niet deed, was nagenoeg kansloos op de woningmarkt.

Dat was wel anders tijdens de vorige crisis. Vrijwel iedereen verkocht toen eerst zijn woning om daarna pas een ander huis te kopen. Wat gaat er nu gebeuren, in de huidige coronacrisis?

Allereerst kan het een keuze zijn om niets te doen en te wachten. Dat kan bijvoorbeeld slim zijn als je baan misschien op het spel staat. Wachten kan ook een strategie zijn als je verwacht dat de huizenprijs gaat dalen. Maar is dat niet zo, dan is deze periode misschien juist het moment om te kopen.

Dubbele lasten

Volgens de regels van veel banken moet je over een langere periode dubbele lasten kunnen betalen. Dat varieert van een halfjaar tot twee jaar. De hoeveelheid spaargeld die je beschikbaar moet hebben om deze periode te overbruggen, verschilt dus per bank.

Daarnaast rekent een bank niet met de waarde van de huidige woning, maar met een lager bedrag. Stel: een woning is 250.000 euro waard, dan rekent een bank met 225.000 euro. Deze strenge regels zijn bedoeld om de verkoper te beschermen bij een waardedaling van de woning of als een woning lang te koop staat. Uiteraard kun je dan nog steeds veel geld kwijtraken. De vraag is dus hoe je meer zekerheid creëert als je die prachtige woning ziet, die je graag zou willen kopen.

Clausule

Het enige wat ik kan doen is kijken naar de vorige crisis. Mensen kochten toen vaak een woning met de extra juridische clausule dat ze “kochten onder voorbehoud van verkoop van de eigen woning.” Analoog daaraan kun je ook je woning verkopen onder het voorbehoud dat je binnen een bepaalde termijn een nieuwe woning vindt. Bij een waardedaling kan dit zelfs geld opleveren, omdat je tegen de huidige prijs verkoopt en mogelijk tegen een lagere prijs koopt.

Soms willen kopers wel je huis kopen, maar hebben ze niet voldoende spaargeld. In dat geval kun je gebruik maken van overbruggingsgarantie. Als verkoper reserveer je een stukje van de verkoopprijs om zo de dubbele lasten van je koper te compenseren. Dit maakt het voor kopers makkelijker om je woning te kopen.

Belegger

Een andere variant is dat een belegger je woning koopt. Tijdens de vorige crisis waren er veel professionele beleggers die voor een erg lage prijs wel je woning wilden kopen. Daar werd weinig gebruik van gemaakt. In de huidige markt zijn er enorm veel particuliere beleggers die een relatief hoge prijs bieden voor een woning. Dit komt doordat particuliere beleggers met een lager rendement genoegen nemen dan professionele beleggers. Deze manier om de doorstroming te bevorderen kan wel eens effectiever worden dan bij de vorige crisis.

Uiteraard kun je ook op de traditionele manier verkopen, maar inmiddels zijn er al verschillende banken die op dit punt hun voorwaarden aangepast hebben. In de huidige markt doorstromen kan wel, maar het is verstandig om alle risico’s goed in kaart brengen.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer schrijft hij over het gedrag van banken tijdens de coronacrisis. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl