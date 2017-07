Dijsselbloem positief over deals AF-KLM

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën staat positief tegenover de samenwerkingsdeals die Air France-KLM afgelopen week heeft aangekondigd. Volgens de bewindsman zijn de plannen goed voor de concurrentiepositie van het luchtvaartbedrijf en daarmee ook voor het netwerk van Schiphol „en dus voor Nederland”.

Donderdagavond werd bekend dat Air France-KLM voor 31 procent instapt bij zijn Britse branchegenoot Virgin Atlantic. Het Amerikaanse Delta en China Eastern kopen daarnaast elk een belang van 10 procent in de Frans-Nederlandse combinatie.

Door deze constructies kunnen de maatschappijen elkaars bestemmingennetwerk aanbieden, wat onder meer extra keuzemogelijkheden oplevert voor de Nederlandse reiziger. In een brief aan de Tweede Kamer wijst de minister erop dat de top van KLM in Nederland eveneens achter de plannen staat. „Dit is voor mij een belangrijk signaal”, stelt hij.

Hoewel de Nederlandse staat geen aandeelhouder is in Air France-KLM en op dit punt dus geen zeggenschap heeft, was Dijsselbloem wel al tijdig door het bedrijf geïnformeerd.