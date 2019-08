Dijsselbloem bij laatste twee voor topbaan IMF

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is bij de laatste twee overgebleven topkandidaten voor het leiderschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Na de Spaanse Nadia Calviño heeft ook het Finse centralebankhoofd Olli Rehn laten weten niet meer mee te dingen naar de topfunctie.

Behalve voormalig Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem is alleen de Bulgaarse Wereldbankbestuurder Kristalina Georgieva nog officieel in de running. De Portugese minister van Financiën en Eurogroep-voorzitter Mário Centeno was eveneens kandidaat maar hij trok zich een dag eerder al terug.

Ook de nieuwe Britse regering van premier Boris Johnson kreeg de mogelijkheid om vrijdag een eigen kandidaat naar voren te schuiven, maar er werd geen naam aangemeld. Mogelijk willen de Britten aandringen het beslismoment uit te stellen. Het doorgeven van namen aan het IMF zelf kan immers tot 6 september.

De EU-ministers van Financiën proberen tot overeenstemming te komen over wie volgens hen IMF-baas Christine Lagarde mag opvolgen. Die Française is recent verkozen tot president van de Europese Centrale Bank (ECB). Er bestaat een soort herenakkoord dat Europese landen het hoofd van het IMF mogen aanwijzen, terwijl de Amerikanen de baas van de Wereldbank mogen benoemen.

Dijsselbloem, die jarenlang leiding gaf aan de Eurogroep, zou onder meer de steun hebben van Duitsland. Daarentegen zou de Franse voorkeur uitgaan naar Georgieva (65). Haar verkiezing zou evenwel een wijziging van de regels vereisen omdat ze volgens de criteria van het IMF te oud is voor de post.