Digitalisering mkb-bedrijven stagneert

Na jaren van groei stabiliseert de digitalisering bij de mkb-bedrijven in Nederland. Uit een enquête blijkt dat 45 procent van de kleine en middelgrote bedrijven weinig tot geen winst denkt te boeken met verdere investeringen in digitalisering en online marketing.

Slechts een kleine meerderheid (55 procent) is overtuigd van het nut en de noodzaak van investeren in digitaal zakendoen. De helft van het mkb geeft aan nog geen 5 procent van de omzet uit online activiteiten te halen.

Net als in 2015 heeft 76 procent van de ondernemers een website, heeft 69 procent een bedrijfspagina op één of meerdere websites en heeft 16 procent in 2017 een webshop. Het aantal mkb’ers met online marketingactiviteiten is met 49 procent iets gedaald ten opzichte van 2015. Bijna zes op de tien ondernemers zetten online marketingactiviteiten ad hoc in en slechts 6 procent reserveert hiervoor budget.

De cijfers komen uit de vierde editie van de MKB Online Monitor 2017, een onderzoek onder 1606 mkb-ondernemers uitgevoerd door Kantar TNS, in opdracht van DTG en MKB-Nederland.