„Digitalisering kan genderkloof vergroten”

Digitalisering zit de emancipatie van vrouwen wereldwijd enigszins in de weg. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een studie. Volgens de economische denktank wordt internet onder meer ingezet om oude onderdrukkingstechnieken toe te passen.

Vrouwen in zowel ontwikkelde landen als landen die economische gezien in opkomst zijn, zijn vaker slachtoffer van onlinegeweld zoals dreigementen, achtervolgingen, haatdragende taal en zelfs mensenhandel, stelt de OESO. Zo worden ongepaste foto’s van jonge vrouwen in Europa vaker zonder hun toestemming gedeeld dan die van jonge mannen. Door deze nare ervaringen zijn vrouwen volgens de denktank relatief minder geneigd om de mogelijkheden van digitalisering te gebruiken.

Vrouwen wereldwijd hebben daarnaast überhaupt minder toegang tot computers, smartphones of internet dan mannen. Zo ligt het bezit van een mobiele telefoon met internet bij vrouwen een kwart lager dan bij mannen. In minder ontwikkelde werelddelen zoals Zuid-Azië loopt het verschil op tot 70 procent.

Daar spelen de „conservatieve cultuurnormen” vaak een rol. Zo gebruikt een op de vijf vrouwen in India geen internet omdat de familie het zou afkeuren.