„Digitalisering goed voor extra banen”

Digitalisering zorgt in Nederland voor relatief meer banen dan in ons omringende landen. Het aandeel werkgevers dat de komende jaren meer IT’ers aan denkt te nemen, ligt volgens een onderzoek van uitzender Manpower op een derde. Dat is twee keer zoveel als in België en het Verenigd Koninkrijk.

Ook grote bedrijven denken in Nederland veel vaker hun IT-afdeling uit te breiden dan vergelijkbare ondernemingen in buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens directeur Danny Spee van Manpower-dochter Experis is Nederland een voorloper op het gebied van digitalisering. „Omdat Nederlandse organisaties vaker investeren in IT-faciliteiten rondom het productieproces, zie je dat werkgevers hier veel positiever zijn over de impact van technologie op het personeelsbestand dan in omliggende landen.”

Tegelijkertijd zijn Nederlandse werkgevers veel pessimistischer over de technische vaardigheden van hun personeel. Van de bedrijven denkt 8 procent dat hun personeel niet de kennis heeft om mee te kunnen in een steeds verder geautomatiseerde en gedigitaliseerde wereld. In Duitsland is dat bijvoorbeeld maar 4 procent.