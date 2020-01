Dieselschandaal kost Daimler nog meer geld

De Duitse autofabrikant Daimler, moederconcern van Mercedes-Benz, denkt dat het dieselschandaal nog eens 1,1 miljard tot 1,5 miljard euro extra gaat kosten. Het gaat om kosten voor het terugroepen van auto’s en juridische perikelen. Het concern had vorig jaar al 1,6 miljard euro opzijgezet voor het gesjoemel met de uitstootwaarden van dieselmotoren.

Op basis van voorlopige cijfers rekent Daimler nu voor 2019 op een winst voor belastingen van 5,6 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 11,1 miljard euro. In die prognose voor de winst in 2019 zijn de extra kosten voor de dieselfraude nog niet verwerkt.

De onderneming uit Stuttgart kende een lastig jaar, met meerdere winstwaarschuwingen vanwege de handelsspanningen, afzwakkende wereldeconomie en productieverstoringen. Ook kampt het bedrijf met hoge kosten voor de productie van elektrische auto’s en technologie voor zelfrijdende voertuigen. Op 11 februari publiceert Daimler volledige jaarcijfers.