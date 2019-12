Dieselrijder boos over extra fijnstoftoeslag

Oneerlijk en onduidelijk. Veel lezers van het Reformatorisch Dagblad zien niets in de door de Belastingdienst aangekondigde toeslag van 15 procent op dieselvoertuigen. Bovendien wordt aan de effectiviteit van de heffing hardop getwijfeld.

Toen Daneel Bac (44) las dat hij per 1 januari extra dieseltoeslag moet gaan betalen, was hij onaangenaam verrast. Samen met zijn vrouw woont hij in het Zuid-Hollandse Moerkapelle en heeft hij zeven kinderen.

Dat laatste is de reden waarom het gezin vijf jaar geleden een Volkswagen Transporter aanschafte. „Dit is de enige optie om met het hele gezin op pad te gaan. Er zijn namelijk geen andere gezinsleden die kunnen rijden.”

Het busje kost hem al een behoorlijke duit, vindt Bac. „We betalen al ruim 2000 euro per jaar aan wegenbelasting en daar komt nu dan nog eens 15 procent bij. Ik voel me zwaar benadeeld.”

Maar veel mogelijkheden heeft Bac niet. „Zover ik weet bestaat er nog geen hybride busje met voldoende ruimte voor negen personen, maar als ik een aantal aanpassingen aan het busje laat uitvoeren, kan ik het als camper laten registreren”, weet Bac te vertellen. „Dan betaal ik maar 25 procent wegenbelasting en dan heb ik het geld dat ik aan de aanpassingen kwijt ben er binnen een jaar weer uit. Het is het overwegen waard.”

Roetfilter

Arnan Veldhuizen (31) uit Monster is van mening dat hij al relatief veel betaalt voor zijn dieselauto. „Ik dacht altijd dat ik mijn financiële aandeel al leverde. De huidige motorrijtuigenbelasting voor een dieselauto is vrij hoog.”

Toen hij zes jaar geleden zijn Opel Astra kocht, koos hij bewust voor een dieselauto. „Als gezin reden we toen veel afstanden. Toen kwamen we qua kosten nog positief uit. Dat kostenvoordeel is onderhand wel verdwenen.”

Veel dieselrijders zijn bang dat ze de extra toeslag van 15 procent niet kunnen opbrengen. Veldhuizen niet. „Die paar honderd euro per jaar overleven we wel. Maar ik had het alleen liever uitgegeven aan een beter roetfilter. Of aan schonere en betere diesel. Of voor het verduurzamen van mijn woning. Of aan een hogere melk- en vleesprijs voor de boeren.”

Of Veldhuizen de extra toeslag moet betalen is nog maar de vraag. „Onlangs ontving ik een brief van de Belastingdienst dat de eerdere brief abusievelijk was verstuurd. Maar ik betwijfel of dat klopt. Mijn Opel Astra voldeed namelijk wel aan alle criteria. Het is er in ieder geval niet duidelijker op geworden.”

Inleverpremie

De 72-jarige Arie de Bruin uit Sliedrecht heeft de beruchte brief van de Belastingdienst eveneens ontvangen. Hij vindt de fijnstoftoeslag ronduit oneerlijk. „Een extra heffing op brandstofverbruik vind ik logischer. Laat mensen betalen voor hun rijgedrag. Dan is het de vervuiler die betaalt.”

Daarbij denkt hij niet dat de maatregel ertoe gaat leiden dat mensen massaal hun dieselauto gaan inruilen.

Bij hem zelf gaat dat in ieder geval sowieso niet gebeuren. „Door de aangekondigde heffing is de restwaarde van mijn auto gedaald. Het inleveren van mijn Mercedes E22 uit 2005 voor een jonger model is dus alleen maar lastiger geworden.”

Het kabinet bereikt volgens De Bruin juist het tegenovergestelde. In Duitsland doen ze het volgens hem een stuk beter. „Daar ontvang je van de overheid een flink bedrag bij inlevering van een dieselvoertuig, een inleverpremie. Een oud Golfje levert zo 5000 euro op. Dat is pas echt een stimulerende maatregel. Dan zou ik het inruilen van mijn auto misschien nog overwegen, maar nu doe ik hem echt niet weg.”