Dieselauto verliest terrein door beleid van Europese steden

De dieselauto verliest snel terrein in Europa. Dat is steeds meer het gevolg van beperkingen door steden.

In Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje, samen goed voor 60 procent van de Europese automarkt, was het aantal nieuwe dieselauto’s de afgelopen vijf jaar nooit zo laag.

Die trend begon met Dieselgate, het gesjoemel met uitstootcijfers van dieselauto’s, aldus de International Council on Clean Transportation (ICCT), een onafhankelijke organisatie. Sinds de start van het schandaal in september 2015 ging het aandeel van nieuwe dieselauto’s met 4,4 procent achteruit.

De ICCT ziet in de cijfers een duidelijke link tussen het dalende aandeel van dieselauto’s en de aankondigingen van Europese steden die dieselauto’s willen beperken of bannen. Die aankondigingen vormen niet de enige factor. Ook nationale regels spelen een rol, maar op dit moment voeren de steden wel de aanval op de dieselauto aan, stelt de ICCT.

Parijs

In Frankrijk, waar het aandeel van diesel het hoogste was van de vier landen, zijn de steden al het langst bezig met dit soort aankondigingen. Parijs kondigde een dieselban aan tegen 2025. Ondertussen gaan vier Franse steden, waaronder Parijs, de toegang voor dieselauto’s flink beperken tijdens periodes van zware vervuiling.

Het aandeel van dieselauto’s in Frankrijk daalde zo van meer dan 70 procent in 2013 naar ongeveer 50 procent anno 2017.

Emissiezone

In Duitsland bleef het aandeel van nieuwe dieselauto’s jarenlang stabiel, net onder 50 procent, maar sinds steden als Berlijn, Stuttgart en München een beperking of verbod aankondigden, begint dat aandeel ook daar af te kalven.

Een gelijkaardig verhaal in Groot-Brittannië. Na jarenlange stabiliteit verliest de dieselauto nu terrein na aankondigingen van onder meer Londen en Liverpool. Liverpool kondigt een tijdelijk verbod aan vanaf 2022, Londen een taks op vervuilende auto’s. Londen vervroegde de invoering van die lage emissiezone onlangs zelfs met bijna anderhalf jaar. Al in april 2019 zullen vervuilende auto’s en bussen er flink moeten betalen.

In Spanje blijft het dieselaandeel het grootst, maar ook daar zie je nu een forse daling, door beperkende maatregelen in onder meer Madrid en Barcelona.

Brandhout

Ook in andere Europese landen verklaren steeds meer steden de dieselauto de oorlog. Vorig jaar maakten burgemeesters van negentien grote Europese steden in een open brief brandhout van de zwakke Europese uitstootnormen voor dieselauto’s. De uitzondering voor stikstofoxiden brengt de gezondheid van hun burgers in gevaar, schreven ze.

Het ging om burgemeesters van onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs, Milaan, Stockholm en Barcelona. Dieselvoertuigen zijn goed voor 80 procent van de uitstoot van stikstofoxiden door voertuigen in Europa.

Door een storm van strengere regels en betere elektrische auto’s zal de dieselauto tegen 2025 zo goed als verdwenen zijn in het straatbeeld, besloot de Zwitserse bank UBS vorig jaar in een studie.