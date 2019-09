Dieselauto’s minder populair in EU

De verkoop van nieuwe dieselauto’s in de Europese Unie is in het tweede kwartaal afgenomen, terwijl de verkoop van benzineauto’s en elektrisch aangedreven voertuigen groeit. Dat meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

De verkoop van dieselauto’s nam met ruim 16 procent af, naar een marktaandeel in het tweede kwartaal van 31,3 procent. Dat was een jaar eerder 36,3 procent. De verkoop van benzineauto’s klom met 1,7 procent, met een marktaandeel van 59,5 procent tegen 56,7 procent een jaar eerder.

Het marktaandeel van auto’s op alternatieve brandstoffen in de EU is nu 9,2 procent. Daar vallen elektrische auto’s, hybride auto’s met of zonder stekker en auto’s op lpg onder. De verkoop van deze types voertuigen sprong met ruim 28 procent omhoog, met vooral sterke groei op elektrisch gebied.