Diervoederbedrijf zet stap naar Indonesië

Het Nederlandse diervoederbedrijf Koninklijke De Heus betreedt de Indonesische markt door het overnemen van branchegenoot Universal Agri Bisnisindo. Er is geen overnamesom naar buiten gebracht.

De Heus zit al sinds 2009 in Zuidoost-Azië door de inlijving van een diervoederbedrijf in Vietnam. Inmiddels is de onderneming ook al actief in Myanmar en er is een fabriek in aanbouw in Cambodja. Van de Indonesische markt wordt veel verwacht, gezien de bevolkingsomvang van het land.

„Met een jaarvolume van 300.000 ton in pluimvee-, vis- en garnalenvoer vormt Universal voor De Heus een ideale basis om een toonaangevende marktpositie in Indonesië op te bouwen”, zegt topman Koen de Heus van het familiebedrijf. Universal was in handen van een consortium van private aandeelhouders.