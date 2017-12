„Dierenwelzijn raakt ook de portemonnee”

Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid van boer én consument, vindt onderzoeker Corné Rademaker. Die laatste zou zich niet alleen door zijn portemonnee moeten laten leiden.

Rademaker, verbonden aan hulporganisatie Woord en Daad, zei dat woensdag in Lunteren tijdens de winterconferentie van de christelijke studentenvereniging CSFR. „Eten is meer dan het naar binnen schuiven van voedsel. De manier waarop we eten, geeft al een antwoord op de vraag hoe we de rechtvaardigheid in de voedselketen zien. Geniet van de vruchten van het land. Erken de Gever Die het voedsel geschonken heeft.”

De onderzoeker legde „in het hart van het kippengebied” de vinger bij een aantal concrete problemen in de pluimveehouderij. Reguliere vleeskuikens groeien zo snel, dat ze vaker problemen hebben met hun poten dan langzamer groeiende biologische kuikens. Ook het kappen van snavels bij kippen raakt het welzijn van de dieren.

Sleutel

Volgens Rademaker staan boeren wel open voor verbeteringen, maar dat kost geld. Hij constateert dat er in de praktijk weinig verandert. De sleutel ligt volgens hem bij de consument.

Burgers zouden vaker een kijkje bij de boer moeten nemen. Dat helpt mensen om zich meer bewust te worden van de manier waarop hun voedsel wordt geproduceerd, vindt Rademaker.

De onderzoeker vindt het belangrijk dat het gebed voor de maaltijd behouden blijft. „Het gebed geeft een aanknopingspunt om te denken aan een verantwoorde voedselconsumptie en aan God Die het eten geeft. Het eten van het voedsel staat niet los van de manier waarop het tot stand gekomen is.” In dit verband noemde hij ook de jaarlijkse dankdag een goede gewoonte.

Verder bepleitte hij matigheid met het eten –overigens zonder in te gaan op het verminderen van de vleesconsumptie– en wees hij op de mogelijkheid van vasten. „Dat biedt tijd om na te denken over het eten.”

Integriteit

Een belangrijk aandachtspunt vindt Rademaker integriteit. Hij haalde een onderzoek aan waaruit bleek dat mensen zich het welzijn van dieren wel aantrekken maar hun eigen koopgedrag daardoor niet laten beïnvloeden. Dezelfde persoon reageert dus anders als burger dan als consument. Dat zou niet zo moeten zijn, vindt Rademaker.

Tijdens de bespreking van zijn lezing kreeg hij hierover een vraag uit de zaal. Het aanleren van nieuwe gewoontes in de supermarkt is volgens Rademaker niet eenvoudig als je voor de schappen staat en moet kiezen. „Als je er zelf zo dubbel in staat, merk je niets van een conflict. Maar dat doe je wel als je integer wilt zijn in het doen van je boodschappen.”

Ramkoers

Een andere vragensteller wilde weten hoe Rademaker denkt over de campagnes van actiegroep Wakker Dier. De onderzoeker vindt „dat er meer mogelijk is dan een ramkoers.”

Hij pleit voor samenwerking binnen de keten om diervriendelijker te produceren. Als voorbeeld noemde hij de vleeskuikenhouderij, waar supermarkten en boeren afspraken hebben gemaakt over de introductie van langzamer groeiende rassen en meer aandacht voor welzijn in de stal.

Ondernemers hebben volgens hem niet alleen maar winstoogmerken. „Er zijn ook eerlijke zakenmensen die deugden als standvastigheid en integriteit hoog in het vaandel hebben en maatschappelijke doelen nastreven.”

De conferentie onder het thema ”De voedselconsument” trok circa tweehonderd studenten. Donderdag sprak de Edese wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) over voedselverspilling.