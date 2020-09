Diepvriestaartenbakker Maître Paul is failliet

Diepvriestaartenbakker Maître Paul uit Tilburg is door de rechter failliet verklaard. Daardoor staan ongeveer tweehonderd banen op de tocht. Wat precies de oorzaak is van het faillissement en of er kansen zijn voor een doorstart, wordt nog onderzocht.

Curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten uit Breda liet aan het Brabants Dagblad weten dat het bankroet was aangevraagd door de Japanse moedermaatschappij Chateraisé. „Zij zijn ook de belangrijkste afnemer. We gaan komende dagen vooral kijken of alle orders kunnen worden afgemaakt om zo de kans op een doorstart te vergroten.”

Het bankroet is inmiddels opgenomen in het Nederlandse insolventieregister. Volgens Van Logtestijn werd er al jaren verlies geleden bij de onderneming. Vandaar dat Chateraisé een vordering van vele miljoenen zou hebben uitstaan bij Maître Paul. Hij kon tegenover de krant nog niet aangeven waar dat door komt. Een jaar geleden woedde er nog een grote brand bij het bedrijf. Ook de coronacrisis speelt mogelijk een rol.

Maître Paul ontstond in 1984 toen Albert Heijn een eigen bakkerij liet fuseren met een andere bakkerij. Later maakte het bedrijf enige tijd deel uit van het Zwitserse voedingsconcern Nestlé. Sinds 2012 is Maître Paul in Japanse handen. Elke dag verlaten meer dan 40.000 gebaksproducten en 120.000 tompoucen de bakkerij.