Dieprode koersborden op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag flink in het rood gesloten. Daarmee kreeg de neergang van voor het weekend een verder vervolg. De leidende Dow-Jonesindex sloot ver onder de grens van 25.000 punten en dook tussentijds zelfs onder de 24.000 punten, wat neerkwam op een min van 6 procent. Opvallend was het verlies van het financiële concern Wells Fargo, na een tik op de vingers van de Amerikaanse centrale bank.

De Dow sloot uiteindelijk 4,6 procent lager op 24.345,75 punten. De brede S&P 500 leverde 4,1 procent in tot 2648,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,8 procent kwijt tot 6967,53 punten. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes, na een sterk Amerikaans banenrapport, drukten het sentiment.

Wells Fargo verloor dik 9 procent aan beurswaarde. De bank maakte bekend dat de boetes voor gesjoemel met rekeningen van klanten de winst met miljoenen zullen drukken. Het omvangrijke fraudeschandaal houdt de gemoederen bij de bank al tijden bezig. Van de Federal Reserve mag Wells Fargo, tot het moment dat het de zaken weer op orde heeft, de balans niet verder laten groeien.

Verder blijven de overnameperikelen rondom Qualcomm voor reuring zorgen. De chipmaker verloor bijna 7 procent, ondanks dat Broadcom zijn overnamebod op zijn branchegenoot verhoogde tot 120 miljard dollar. Voorwaarde daarbij is dat het bod van Qualcomm op het Nederlandse NXP Semiconductors (min 2 procent) niet wordt verhoogd. Broadcom sloot 3,1 procent lager.

Techreus Apple verloor 2,5 procent ondanks een adviesverhoging. Ook een positief bericht over de muziektak van Apple haalde uiteindelijk niets uit. Volgens The Wall Street Journal staat Apple Music op het punt Spotify in te halen als grootste muziekstreamingdienst.

Biofarmaceut Bristol-Myers Squibb verloor 4 procent na cijfers. Cosmeticafabrikant Avon (min 5,1 procent) maakte bekend de Nederlander Jan Zijderveld aan te stellen als nieuwe topman. Hij werkte voorheen voor Unilever. Het is voor het eerst sinds 1999 dat er weer een man aan de leiding van Avon komt te staan.

De euro was 1,2388 dollar waard, tegen 1,2407 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 2,5 procent tot 63,81 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper bij 67,36 dollar per vat.