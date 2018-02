Dieprode cijfers Qualcomm door belastingen

Het Amerikaanse chipconcern Qualcomm heeft over het afgelopen kwartaal een miljardenverlies in de boeken gezet. Het bedrijf, dat nog altijd rekent op een snelle afronding van de overname van het Nederlandse NXP Semiconductors, zette eenmalig een bedrag van 6 miljard dollar opzij vanwege de nieuwe belastingregels in de VS.

Het nettoverlies van de onderneming kwam in het eerste kwart van zijn gebroken boekjaar uit op krap 6 miljard dollar. Een jaar eerder bleef er nog een winst van 682 miljoen dollar over in de periode. De omzet van Qualcomm steeg met 1,2 procent op jaarbasis tot 6,1 miljard dollar.

Qualcomm kwam in oktober 2016 een overnamesom van 47 miljard dollar overeen met de sinds 2006 zelfstandige chipdivisie van Philips. De chipmaker zelf staat weer in het vizier van branchegenoot Broadcom die een vijandig bod van zo’n 105 miljard dollar heeft uitgebracht.