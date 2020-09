Diepe krimp economie Zuid-Afrika door corona

De economie van Zuid-Afrika is in het tweede kwartaal van dit jaar met meer dan 17 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder vanwege de coronacrisis en de strenge lockdownmaatregelen tegen de pandemie. Daarmee zakte Zuid-Afrika, één van de grootste economieën op het Afrikaanse continent, nog dieper in een recessie.

Op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening was zelfs een krimp van 51 procent te zien. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. Zuid-Afrika bevindt zich nu in de langste recessie in 28 jaar. Om de virusuitbraak tegen te gaan legde het land strikte quarantainemaatregelen op, waardoor veel bedrijven ten onder gingen en de werkloosheid sterk is gestegen. De economie van Zuid-Afrika heeft ook tegenwind van regelmatige stroomstoringen.

Zuid-Afrika is het hardst getroffen land op het Afrikaanse continent door corona met meer dan 639.000 besmettingen en ruim 15.000 doden door het virus. In juli werd nog bekend dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 4,3 miljard dollar aan noodleningen geeft aan Zuid-Afrika om het land te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis.