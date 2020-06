Dienstensector Spanje en Italië vertoont weer tekenen van herstel

De dienstensector in Spanje en Italië, met bijvoorbeeld toerisme, detailhandel, horeca en luchtvaart, vertoont de eerste tekenen van herstel dankzij de geleidelijke versoepeling van de strikte quarantainemaatregelen in de Zuid-Europese landen. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindex. In april lag de Spaanse en Italiaanse dienstensector nagenoeg stil door de coronacrisis.

De inkoopmanagersindex voor Spanje kwam voor mei uit op een stand van 27,9 tegen het dieptepunt van 7,1 in april. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 25 voor de graadmeter. Die voor Italië ging van 10,8 naar 28,9. Hier werd gemiddeld gerekend op 26,1. Bij een stand van 50 of meer is sprake van groei, daaronder van krimp.

Markit maakte maandag al bekend dat ook de Spaanse en Italiaanse industrie voorzichtig aan het herstellen is van de virusuitbraak en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan.

Ook in de dienstensectoren van Frankrijk en Duitsland was in mei verbetering te zien ten opzichte van april, zo meldde Markit op basis van definitieve cijfers. Dat gold ook voor de dienstensector in de gehele eurozone.