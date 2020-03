Diamanthandelaar De Beers onder druk door coronavirus

De problemen in de diamantsector, mede als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, pakken slecht uit voor De Beers. De diamantenhandelaar, onderdeel van mijnbouwonderneming Anglo American, haalde tijdens de laatste verkoopronde ‘slechts’ 355 miljoen dollar op met de verkoop van de edelstenen. De eerste verkoopronde dit jaar leverde nog 551 miljoen dollar op.

De Beers verkoopt zijn diamanten doorgaans aan een selecte groep kopers. Zij worden tien keer per jaar uitgenodigd voor een soort veiling. Daarbij wordt verwacht dat kopers de aangeboden prijs en de hoeveelheid stenen accepteren.

Volgens De Beers is de impact van het virus duidelijk merkbaar en dan vooral in China, waar minder wordt afgezet. De diamanthandelaar denkt na over maatregelen om kopers die zich richten op de Chinese markt tegemoet te komen.

De situatie op de diamantenmarkt is al tijden moeilijk, ook door de handelsspanningen tussen China en de VS. De aanhoudende onrust in Hongkong, een belangrijke afzetmarkt voor diamantairs, doet de sector ook geen goed. De vraag naar diamanten is tanende wat ook zorgt voor een overaanbod op de markt.