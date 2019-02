„Dialoog doorstart Intertoys in volle gang”

Gesprekken over een doorstart van het failliet verklaarde Intertoys zijn in volle gang. Volgens een woordvoerder wordt er gesproken met vier serieuze partijen en wordt later deze week meer duidelijk. Wie de partijen zijn, is niet bekend. De curator was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Zolang de onderhandelingen lopen, blijven de winkels gewoon open en ook de webshop blijft in de lucht. Vorige week werd Intertoys failliet verklaard. Tot en met dit weekend konden klanten van Intertoys nog hun kadokaarten inwisselen. Dit was volgens Intertoys een geste aan de klanten, omdat doorgaans bij een faillissement kadokaarten niet meer ingewisseld kunnen worden.

Intertoys erkent dat het inwisselen van de kaarten dit weekend voor de nodige problemen heeft gezorgd. Ruim de helft van de kadokaarten die nog circuleerden zijn dit weekend te gelde gemaakt. Precieze aantallen en bedragen wilde een zegsman van de speelgoedwinkelketen niet geven. Voor het weekend liet Intertoys nog weten dat er tienduizenden kaarten in omloop waren met daarop in totaal zo’n 1 miljoen euro.