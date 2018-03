„Deze week heffingen Trump tegen China”

De Amerikaanse president Donald Trump maakt naar verwachting deze week bekend tot wel 60 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten. Dat meldden ingewijden bij het Witte Huis.

De heffingen zouden vrijdag aangekondigd worden. Volgens de bronnen zijn ze vooral gericht op technologie, telecommunicatie en andere producten van Chinese makelij en komen er ook restricties rond Chinese investeringen in de Verenigde Staten. De regering-Trump beschuldigt China van diefstal van Amerikaanse bedrijfsinformatie voor eigen gewin. Waarschijnlijk zal er wel een periode komen waarin bezwaar aangetekend kan worden tegen de heffingen voordat die daadwerkelijk in werking treden.

China heeft eerder al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen bij Amerikaanse importheffingen. De Chinese premier Li Keqiang zei dinsdag nog dat zijn land juist de deur verder wil opzetten voor vrije handel en dat importheffingen verlaagd gaan worden. Ook zal Peking intellectueel eigendom beschermen, aldus de premier.

In het Amerikaanse bedrijfsleven zijn er grote zorgen rond de heffingen die Trump wil opleggen aan China. Zo waarschuwden grote bedrijven als Walmart, Amazon, Alphabet, Facebook en Microsoft dat die heffingen „een kettingreactie” aan negatieve gevolgen kunnen veroorzaken voor de Amerikaanse economie en zullen leiden tot stijgende consumentenprijzen, hogere kosten voor ondernemingen en druk op aandelenkoersen.

De nieuwe importtarieven tegen China kunnen de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog verder aanwakkeren. Trump heeft al heffingen ondertekend op de import van staal en aluminium die vrijdag in werking treden. Belangrijke handelspartners van de VS, zoals China en de Europese Unie hebben al gedreigd met tegenacties te komen.

Overigens liet de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier na overleg in Washington weten dat hij meer optimistisch is geworden dat een internationale handelsoorlog voorkomen kan worden. Altmaier had een ontmoeting met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross. Volgens Altmaier is er constructief overleg geweest en zien beide partijen een mogelijkheid tot een oplossing van een handelsconflict.