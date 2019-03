„Deutsche wil miljarden ophalen voor fusie”

Deutsche Bank overweegt tot wel 10 miljard euro op te halen bij beleggers als onderdeel van de voorgenomen fusie met Commerzbank. Volgens Financial Times worden momenteel gesprekken gevoerd over een mogelijke aandelenemissie, zo meldt de Britse zakenkrant op basis van ingewijden.

Sinds de fusiegeruchten aan het licht kwamen, werd openlijk getwijfeld of Deutsche Bank voldoende middelen had voor een dergelijke deal. De stap naar de aandelenmarkten zou een einde aan die twijfel moeten maken.

Volgens de bronnen wordt overwogen om tussen de 3 miljard en 10 miljard euro op te halen. Een bedrag van 10 miljard euro zou gelijk staan aan circa 40 procent van de marktkapitalisatie van het fusiebedrijf. De Duitse overheid zou er naar verluidt bij Deutsche Bank op aandringen om zo veel mogelijk geld op te halen, om te voorkomen dat de bank op termijn nog eens zijn hand moet ophouden.

Binnen Deutsche Bank zouden managers opteren voor een bedrag dat ligt aan de onderkant van de eerder genoemde bandbreedte. Volgens Deutsche Bank is het te vroeg om in deze fase van het boekenonderzoek in te gaan op een beoordeling van de kapitaalbehoefte, als deze al zou bestaan. Het Duitse ministerie van Financiën weigerde commentaar te geven.

Kenners rekenen erop dat de bank nog miljarden kwijt zal zijn aan herstructureringskosten. Ook staan er mogelijk nog afschrijvingen op de rol van Commerzbank-bezittingen. Onder meer wordt gewezen op de Italiaanse staatsobligaties waar circa 8,4 miljard euro op uitstaat.

Voor Deutsche Bank is het zeker niet voor het eerst dat hij zich tot de aandeelhouders wendt voor vers kapitaal. Sinds 2010 haalde de bank al zo’n 30 miljard euro op. In maart 2017 was het de laatste keer toen een bedrag van 8 miljard euro werd opgehaald. De laatste keer dat Commerzbank zijn hand ophield bij aandeelhouders was in 2015. Het ging toen om een bedrag van 1,4 miljard euro.