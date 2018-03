„Deutsche Bank zoekt vervanger voor topman”

Deutsche Bank is op zoek naar een vervanger voor topman John Cryan. Volgens The Times of London staat zijn positie onder druk door de zwakke prestaties van de grootste bank van Duitsland en de dalende beurskoers. Het contract van de Britse Cryan loopt nog tot 2020.

Naar verluidt ligt de medio 2015 aangetreden Cryan in de clinch met president-commissaris Paul Achleitner over de strategische koers van Deutsche Bank. De bank zou Richard Gnodde, de topman van de internationale activiteiten van het Amerikaanse Goldman Sachs, hebben benaderd om de functie over te nemen, maar die sloeg het aanbod af.

Verder zouden topman Jean Pierre Mustier van het Italiaanse UniCredit en bestuursvoorzitter Bill Winters van het Britse Standard Chartered als mogelijke opvolgers van Cryan worden overwogen. Intern wordt door Deutsche Bank Marcus Schenk als sterke kandidaat gezien. Schenk geeft mede leiding aan de handelsactiviteiten van de bank.