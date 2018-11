„Deutsche Bank wil ingrijpen in top”

Deutsche Bank overweegt in te grijpen in het topmanagement. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, die zich baseert op ingewijden, moeten vooral managers die centraal staan in de relaties met toezichthouders in Europa en de VS vrezen voor hun baan. Er zijn volgens de krant nog geen definitieve besluiten genomen.

Een van de slachtoffers lijkt Sylvie Matherat, die zich vooral bezighoudt met juridische kwesties. De enige vrouw in het negenkoppige bestuur van de bank, wordt onder meer verweten te weinig te hebben gedaan om de controles op financiële criminaliteit aan te scherpen. Ook wordt haar verweten dat ze onvoldoende inspanningen leverde om de verhouding met toezichthouders te verbeteren.

Ook Tom Patrick, het hoofd van de Amerikaanse activiteiten, moet mogelijk zijn biezen pakken. Voor Patrick hangt een exit boven zijn hoofd omdat hij niet kordaat aan de slag ging met waarschuwingen met betrekking tot technologie, bedrijfscontroles en management.

Onder leiding van topman Chistian Sewing ondergaat Deutsche Bank een stevige reorganisatie. De bank werd hard geraakt tijdens de financiële crisis. Ook moest voor miljarden aan boetes worden betaald voor misstanden uit het verleden. Stevige concurrentie vertaalde zich verder in een kleiner marktaandeel bij de commerciële tak en de investeringsbank.

Het is de bank er alles aan gelegen zijn dominante positie terug te winnen na jaren van reorganisaties en juridische kwesties. Bestuurders beloofden keer op keer de bank efficiënter en stabieler te maken. Ook het nieuwe managementteam, dat in april aantrad, beloofde de bank uit het slop te trekken en te snijden in de kosten. De beurswaarde van de bank bleef echter dalen. Recent werd het historische dieptepunt bereikt met een koers van 8 euro per aandeel.