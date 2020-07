Deutsche Bank vult stroppenpot verder aan

Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal 761 miljoen euro apart gezet om verliezen op slechte leningen op te vangen. Dat is de grootste voorziening in elf jaar, maar iets minder dan de bank in juni had aangekondigd. De resultaten van het financiële concern werden geholpen door de handelswoede van beleggers in de afgelopen maanden, vooral in obligaties.

De bank had in het tweede kwartaal voor 6,3 miljard euro aan baten. Dat was 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deutsche Bank gaf echter minder uit aan bijvoorbeeld bonussen, salaris en algemene kosten en er waren ook geen grote afschrijvingen zoals vorig jaar, waardoor er nu een winst van 61 miljoen euro de boeken in ging. In het tweede kwartaal van 2019 was er nog een verlies van 3,2 miljard euro.

Deutsche Bank zegt verder dat de reorganisatie volledig op schema ligt. Topman Christian Sewing liet weten dat de bank „al zijn doelen” nog kan behalen.