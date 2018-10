Deutsche Bank stevent af op jaarwinst

Financieel concern Deutsche Bank ligt op koers om dit jaar af te sluiten met zwarte cijfers. Dat zei topman Chistian Sewing in een toelichting op de derdekwartaalresultaten. Het zou voor het eerst sinds 2014 zijn dat de geplaagde bank weer een jaar afsluit met winst. Als gevolg van de nodige ingrepen valt de omzet wel lager uit dan voorzien.

Onder leiding van Sewing ondergaat Deutsche Bank een stevige reorganisatie. De bank werd hard geraakt tijdens de financiële crisis. Ook moest voor miljarden aan boetes worden betaald voor misstanden uit het verleden. Stevige concurrentie vertaalde zich verder in een kleiner marktaandeel bij de commerciële tak en de investeringsbank. Het nieuwe managementteam, dat in april aantrad, beloofde de bank uit het slop te trekken en te snijden in de kosten. Het effect van de ingrepen op de opbrengsten is forser dan was voorzien.

Deutsche Bank behaalde een kwartaalwinst van 229 miljoen euro. Dat was fors minder dan een jaar eerder, maar veel meer dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. De omzet kwam uit op 6,2 miljard euro, hetgeen een daling van 9 procent op jaarbasis betekende.