Deutsche Bank snijdt in omzetdoelstelling

Deutsche Bank verlaagt zijn omzetverwachting voor heel het jaar. De grootste bank van Duitsland zag in de eerste verslagperiode van het jaar de opbrengsten voor het negende kwartaal op rij terugvallen.

De bank rekent nu in 2019 op een vlakke omzet ten opzichte van een jaar eerder. Daarvoor rekende het financiële concern nog op een kleine stijging van de opbrengsten. De handelstak van Deutsche Bank zag zijn inkomsten in de verslagperiode met 14 procent dalen, onder meer door lastige marktomstandigheden.

Donderdag kondigden Deutsche Bank en Commerzbank aan na ruim een maand een punt te zetten achter hun fusiegesprekken. Het samenvoegen van de twee grootbanken zou te ingewikkeld zijn. Ook speelden volgens de twee instellingen reorganisatiekosten en bijkomende kapitaaleisen een rol bij het besluit.

Deutsche Bank behaalde in het eerste kwartaal een winst van 201 miljoen euro. Dat is fors meer dan een jaar eerder. De totale baten kwamen op 6,4 miljard euro uit. Dat is 9 procent minder dan een jaar terug.