Deutsche Bank sluit jaar af met miljardenverlies

Deutsche Bank heeft vorig jaar een verlies in de boeken gezet van bijna 6 miljard euro. De grootste bank van Duitsland moest heel veel kosten maken in verband met een omvangrijke reorganisatie. Afgelopen zomer werd bekend dat er voor ongeveer een vijfde van de ruim 90.000 medewerkers geen plek meer is.

Onder de streep kwam Deutsche Bank 5,7 miljard euro tekort, waar in 2018 nog een verlies van 52 miljoen euro werd geschreven. Daarbij liepen de totale baten met 8 procent terug tot 23,2 miljard euro.

De bank verkeert al enige tijd in zwaar weer en wil met de grote banenreductie miljarden euro’s besparen in de komende jaren. Met name de zakenbank presteerde afgelopen jaren niet al te best. In het slotkwartaal van vorig jaar was hier wel sprake van enige verbetering. De opbrengsten bij het onderdeel dat zich bezighoudt met de handel in obligaties, liepen de inkomsten op jaarbasis zelfs met 31 procent op. Bij de grootste divisie van de bank, de financiële dienstverlening aan welgestelde particulieren, gingen de opbrengsten wel verder omlaag.

Topman Christian Sewing heeft de indruk dat de nieuwe strategie van de bank werkt. Volgens hem stabiliseerden de inkomsten van Deutsche Bank in de tweede helft van het jaar. Daardoor zouden de operationele prestaties zijn verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Sewing wijst er ook op dat de buffers van de bank er nog steeds goed uitzien. „We hebben er alle vertrouwen in dat we onze transformatie met onze eigen middelen kunnen financieren en weer kunnen groeien.”

Naar verluidt werkt Sewing ook aan beperkingen van de bonussen bij het financiële concern. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand dat de bonuspot bij de zakenbank waarschijnlijk met ongeveer 30 procent wordt verkleind. Ook zouden bepaalde salarisverhogingen met enkele maanden worden uitgesteld.