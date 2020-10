Deutsche Bank schrijft zwarte cijfers

Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal een winst in de boeken gezet tegen een stevig verlies een jaar eerder. De grootste bank van Duitsland profiteerde met name van kostenbesparingen door het schrappen van duizenden banen. Daarnaast werden ook goede zaken gedaan met de handel op de financiële markten door de zakenbankdivisie.

De nettowinst bedroeg 309 miljoen euro tegen een min van 832 miljoen euro een jaar terug. Dat is de derde kwartaalwinst op rij voor het financiële concern. De totale inkomsten van Deutsche Bank stegen naar meer dan 5,9 miljard euro, van bijna 5,3 miljard euro in het derde kwartaal van 2019.

Bij de zakenbankdivisie klommen de baten met 43 procent tot 2,4 miljard euro omdat door de coronacrisis er meer onrust op de effectenbeurzen was. Vooral bij de handel in obligaties en valuta’s ging het voor de wind bij Deutsche Bank.

Topman Christian Sewing schreef in een toelichting dat er niet alleen opnieuw kostendiscipline was bij Deutsche Bank, maar dat ook marktaandeel werd gewonnen.