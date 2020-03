Deutsche Bank schrapt viering 150-jarig bestaan om coronavirus

Deutsche Bank schrapt de viering van zijn 150-jarige bestaan die gepland stond voor 21 maart in Berlijn vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het besluit werd in een memo medegedeeld aan het personeel van de grootste bank van Duitsland.

„Het gaat om de gezondheid van alle deelnemers. We willen niet riskeren dat gasten of collega’s op het feest besmet raken”, aldus de top van Deutsche Bank. Er wordt gekeken of de viering mogelijk later dit jaar alsnog door kan gaan. Het jubileumfeest zou onder andere worden bijgewoond door bondspresident Frank-Walter Steinmeier.