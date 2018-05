„Deutsche Bank schrapt nog meer banen in VS”

Deutsche Bank zet naar verluidt het mes nog forser in zijn personeelsbestand dan eerder werd aangenomen. De bank zou overwegen om één op de vijf medewerkers in de VS de laan uit te sturen, zo meldden ingewijden bij de financiële instelling. De definitieve beslissing over de banenreductie wordt op korte termijn genomen.

In april al kwamen berichten naar buiten dat Deutsche Bank het met minstens 10 procent minder personeel wil doen in de VS. De bank wil zich weer meer op Europese klanten richten. Daartegenover zal het zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten en Azië behoorlijk terugbrengen. Een woordvoerder van de bank ontkende het bestaan van de plannen.

De onlangs aangetreden topman Christian Sewing zei eerder wel dat de resultaten „substantieel” verbeterd moeten worden en sprak van „onacceptabele” opbrengsten voor de aandeelhouders.

Bij de Amerikaanse tak van Deutsche Bank werken circa 10.300 medewerkers. Dat is ongeveer een tiende van het totale personeelsbestand van de bank.