Deutsche Bank ontvouwt plannen reorganisatie

De raad van commissarissen van Deutsche Bank komt zondag bijeen om te praten over vergaande reorganisatieplannen. Veel onderdelen van de grootste herstructurering in meer dan tien jaar zijn al uitgelekt, zo zouden 18.000 tot 20.000 banen op de tocht staan, waar onder die van hooggeplaatste managers. Ook wordt naar verwachting gewerkt aan een fors desinvesteringsplan.

De grootste bank van Duitsland verkeert al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers en hoge boetes voor misstanden uit het verleden. Recent liepen gesprekken over een samengaan met Commerzbank, een andere Duitse bank die het moeilijk heeft, op niets uit.

Topman Christian Sewing maakt zondag naar verwachting de plannen openbaar. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat van de negen hoogste bestuursleden er drie dienen te vertrekken. Onder hen is ook Yanni Pipilis, hoofd van de obligatietak. Eerder werd ook de naam van financieel topman James von Moltke in het geruchtencircuit genoemd, maar dat werd door de bank weersproken.

Deutsche Bank zou verder de komende jaren tot ongeveer 80 miljard euro aan riskante investeringen willen onder brengen in een zogeheten bad bank. Het gaat om zo’n 20 procent van de totale portefeuille aan riskante beleggingen. Door de loskoppeling moet het risico op problemen voor Deutsche Bank kleiner worden en wordt het makkelijker voor beleggers om te investeren in de gezonde onderdelen van de bank. Andere bestuurders kunnen zich dan buigen over de afgesplitste beleggingen.