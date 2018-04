„Deutsche Bank gaat topman vervangen”

Deutsche Bank krijgt zeer waarschijnlijk Christian Sewing als topman. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Naar verluidt komt de raad van commissarissen van het financiële concern zondagavond bijeen om over de positie van de huidige topman, John Cryan, te praten en hebben ze in toenemende mate een voorkeur voor deze bankveteraan.

Geruchten dat de bank op zoek is naar een opvolger van Cryan doen al langere tijd de ronde. Zijn positie staat onder druk door zwakke prestaties van de grootste bank van Duitsland. Het contract van de Britse Cryan loopt nog tot 2020 en de bestuurder gaf recent nog een persverklaring uit waarmee hij de geruchten over zijn aanstaande vertrek probeerde te ontzenuwen.

Dat de medio 2015 aangetreden Cryan in de clinch ligt met president-commissaris Paul Achleitner over de strategische koers van Deutsche Bank is een publiek geheim. Ook topman Jean Pierre Mustier van het Italiaanse UniCredit en bestuursvoorzitter Bill Winters van het Britse Standard Chartered worden gezien als mogelijke opvolgers van Cryan. Zondagavond komen de commissarissen bijeen en hakken dan waarschijnlijk de knoop door.

Sewing is momenteel samen met Marcus Schenck de vicevoorzitter van de raad van bestuur en al zijn hele werkzame leven in dienst van Deutsche Bank. Hij zou de derde topman van Deutsche Bank worden in een periode van zes jaar tijd.

Doordat Sewing waarschijnlijk de nieuwe rol krijgt, belooft het verder een stoelendans te worden in de top van de bank. Frank Strauss wordt gezien als de enige baas van de consumententak van Deutsche Bank, een functie die hij nu nog deelt met Sewing. Het onderdeel zakenbankieren komt onder leiding van Garth Richie, die deze functie nu nog deelt.