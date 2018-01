Deutsche Bank denkt weer aan groei

Het herstructureringsplan van Deutsche Bank is volgens de leiding in een fase beland waarbij de bank weer voorzichtig aan groei kan gaan denken. Dat zei topman John Cryan tijdens een bijeenkomst in Berlijn.

Cryan kondigde de grote reorganisatie van de bank in 2015 aan. In eerste instantie werd de greep op de bank verstevigd, onder meer door de juridische risico’s te verminderen en misstanden en boetes uit het verleden weg te poetsen. Daarna werd de bedrijfsvoering gestroomlijnd. Duizenden mensen verloren hun baan. Volgens Cryan is de bank weer de weg omhoog ingeslagen.

Eerder vroeg de leiding van de bank om geduld, vooral bij investeerders. Ook over 2017, zullen net als de twee jaren daarvoor, rode cijfers worden geschreven. Dat komt vooral door afschrijvingen in de VS vanwege de belastingmaatregelen en de terugval in de handel in het vierde kwartaal.

Grote aandeelhouders zouden ondanks de wat positievere geluiden graag zien dat Cryan zijn biezen pakt, zo melden ingewijden.