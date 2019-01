„Deutsche bank beter af met Europese partner”

Deutsche Bank is beter af met een Europese samenwerkingspartner in plaats van een fusie met de Duitse branchegenoot Commerzbank. Dat vinden toezichthouders als de Europese Centrale Bank (ECB) en de Duitse marktwaakhond BaFin, aldus ingewijden. Dat standpunt staat haaks op dat van politici in Duitsland die juist wel brood lijkt te zien in een samengaan van Duitslands grootste banken.

Deutsche Bank heeft een moeilijk jaar achter de rug met veel wisselingen in de top, een grootscheepse reorganisatie die gepaard gaat met banenverlies en een sterk gedaalde beurskoers. Een combinatie van Deutsche Bank en Commerzbank kan veel voordelen opleveren, omdat bijvoorbeeld dan veel bankfilialen in Duitsland gesloten kunnen worden.

Toezichthouders zouden de banken naar verluidt te zwak vinden om volop van een fusie te kunnen profiteren. BaFin zou Deutsche Bank-baas Christian Sewing ook meer tijd willen geven om de ingezette reorganisatie verder door te voeren. Geen van de betrokken partijen wil op de kwestie reageren.