Deutsche Bank bekijkt financiële steun voor Wirecard Bank

Deutsche Bank overweegt financiële steun te bieden aan Wirecard Bank, onderdeel van de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard die in een groot boekhoudschandaal is verwikkeld. Nadere details maakte de bank niet bekend.

Wirecard zelf heeft faillissement aangevraagd, maar voor Wirecard Bank geldt die aanvraag niet. Deutsche Bank zou nu met financiële hulp die bancaire tak willen helpen om zo de zakelijke activiteiten van Wirecard Bank door te laten gaan. Wirecard Bank heeft een Duitse bankvergunning en relaties met de creditcardmaatschappijen Visa, Mastercard en het Japanse JCB International. Een overname zou Deutsche Bank kunnen helpen met het versterken van zijn eigen betalingsdiensten.

Deutsche Bank is in overleg met de curator van Wirecard en de Duitse beurstoezichthouder BaFin over de mogelijke steun voor het onderdeel. De grootste bank van Duitsland zou ook behoren tot de schuldeisers van Wirecard. De curator van Wirecard verklaarde woensdag nog dat investeerders uit de hele wereld interesse hebben getoond in een overname van delen van het betalingsbedrijf.

De Duitse autoriteiten deden woensdag nog doorzoekingen bij het Duitse hoofdkantoor van Wirecard en andere locaties, ook in Oostenrijk. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun wordt verdacht van boekhoudfraude en marktmanipulatie. Ook andere personen rond Wirecard worden onderzocht.

President Felix Hufeld van BaFin zei donderdag dat er bij Wirecard een „enorme criminele daad” is gepleegd. Eerder noemde hij de miljardenfraude al een schande. Overigens ligt BaFin zelf de laatste tijd zwaar onder vuur omdat die onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op Wirecard, waardoor de fraude kon gebeuren. In de Duitse politiek is er veel ophef over het schandaal en de rol van BaFin. Het Duitse parlement eist opheldering en drastische verbeteringen bij de beurswaakhond.