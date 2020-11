‘Detacheerders houden zich goed staande in coronacrisis’

Detacheerders houden zich naar eigen zeggen goed staande in de coronacrisis. Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) was in het derde kwartaal maar minimale omzetdaling te zien. Daarmee ging het beduidend minder slecht dan een kwartaal eerder. Ook was het verschil met de uitzendbranche groot, daar was nog sprake van een forse krimp.

Detacheerders zagen in het derde kwartaal een bescheiden omzetdaling van 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Voorzitter van de VvDN Maikel Pals is tevreden met de beperkte kwartaalkrimp. „Het herstel van afgelopen maanden zal vertraging oplopen door de tweede coronagolf. Maar het is een voordeel dat de detacheringswereld beduidend minder heftige schommelingen kent als gevolg van positieve en negatieve economische veranderingen.”

De uitzendbranche heeft het duidelijk zwaarder. Zij hadden in het derde kwartaal te maken met een omzetkrimp van bijna 11 procent. Het verschil tussen detacheren en uitzenden is dat een gedetacheerde een contract heeft bij de detacheringsorganisatie, en een uitzendkracht meestal een tijdelijk contract heeft bij de werkgever. Gedetacheerden - veelal hoogopgeleiden - hebben daardoor meer zekerheid dan uitzendkrachten, die vaak lager opgeleid zijn.

Uit het onderzoek van de VvDN blijkt verder dat het aantal gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, de zogenaamde ‘leegloop’, wat is gedaald. Verder komt naar voren dat het aantal gedetacheerden dat een vast dienstverband heeft bij een detacheringsbureau licht is toegenomen. „Je ziet steeds vaker dat bureaus gedetacheerden langer aan zich proberen te binden”, aldus Pals.

Vooral de vraag naar functies in de ICT, finance, engineering en juridisch herstelt goed. Dat komt vooral door inhuur door de overheid op het gebied van het opstellen van en de uitvoering van wetgeving rondom de coronamaatregelen. Verder krabbelen ook de branches op waar detacheerders traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn, zoals in de industrie, de financiële en kennisintensieve zakelijke dienstverlening en de publieke sector. Branches die het moeilijker hebben zijn de toeristische sector en de bouw.

De VvDN-leden vertegenwoordigen ruim een derde van de omzet van de markt. De totale omzet van de detacheerdersmarkt ligt rond de 6,2 miljard euro.