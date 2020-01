Deskundige: spaarrente bij meer banken straks naar nul procent

Meer banken zetten de spaarrente komende tijd waarschijnlijk op nul procent. Volgens vergelijkingssite Geld.nl ligt het voor de hand dat ABN AMRO niet de enige grootbank blijft waarbij gewone spaarders geen rente meer ontvangen over hun spaargeld. „Natuurlijk zullen ook de andere grootbanken, ING en Rabobank, deze stap op termijn volgen”, stelt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl.

ABN AMRO kondigde de renteverlaging, die ingaat op 1 april, maandag aan. Klanten met meer dan 2,5 miljoen euro op hun rekening moeten straks zelfs een half procent rente betalen. Triodos Bank bracht de spaarrente eerder al naar nul en ook vermogensbeheerder Evi van Lanschot gaf geen rente meer over niet belegde tegoeden.

Voor een negatieve spaarrente hoeft de gewone spaarder voorlopig nog niet bang te zijn, aldus Bulthuis. „Dat is voor veel banken echt nog een stap te ver.” ABN AMRO beloofde eerder al dat er aan spaarders met tegoeden tot 100.000 euro nooit een negatieve rente zal worden gerekend.

Rabobank liet na de stap van ABN AMRO direct weten „geen plannen” te hebben om de spaarrente ook naar nul te brengen. Wel houdt die bank „de ontwikkelingen in de gaten om te kijken of we onze rente in de toekomst moeten aanpassen”. ING stelde niet vooruit te willen lopen op toekomstige rentewijzigingen. „Een verlaging is nu niet aan de orde.”