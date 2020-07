‘Derde van ondernemers verwacht komend kwartaal meer werk’

Bijna een derde van de ondernemers verwacht de komende drie maanden meer uren te werken in het bedrijf. Dat komt onder meer omdat het wat beter gaat met het bedrijf en er minder personeel beschikbaar is om het werk op te pakken. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van een peiling onder bijna 1200 ondernemers.

Het KVK maakt de kanttekening dat het hier specifiek gaat om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Bijna een op de vijf ondernemers verwacht minder uren te gaan werken, voornamelijk door een afname in de hoeveelheid werk. Zo’n 8 procent van de ondernemers rekent erop de komende drie maanden te moeten stoppen met het bedrijf. Nog eens 9 procent overweegt een baan te zoeken in loondienst en 3 procent is van plan een ander bedrijf te starten.

Ruim twee derde van de ondernemers met twee of meer werkzame personen denkt dat het personeelsbestand de komende drie maanden gelijk blijft. Ongeveer 20 procent geeft aan een afname te verwachten, terwijl 10 procent verwacht meer personeel nodig te hebben.