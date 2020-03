Denktank OESO verlaagt groeiraming wereldeconomie om coronavirus

De uitbraak en de verspreiding van het nieuwe coronavirus zal de groei van de wereldeconomie remmen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) spreekt in een nieuw rapport van een negatief effect van 0,5 procentpunt. Daarbij gaat de denktank ervan uit dat de epidemie in China in het eerste kwartaal van dit jaar piekt en dat de verspreiding in andere landen beperkt zal blijven. In het eerste kwartaal van dit jaar zou de wereldeconomie zelfs kunnen krimpen.

In november vorig jaar raamde de OESO de wereldwijde economische groei dit jaar op 2,9 procent, wat door de OESO al als zwak werd bestempeld. Nu wordt uitgegaan van 2,4 procent. Voor China rekent de OESO voor dit jaar op een groei van 5 procent, waarna sprake zal zijn van herstel tot 6 procent in 2021.

De denktank stelt dat het virus het vertrouwen in de financiële markten heeft geschaad. Ook zit het de reissector en de leveringsketens van bedrijven dwars. Voor alle G20-landen worden groeiramingen neerwaarts bijgesteld. Vooral landen die qua bedrijvigheid sterk verbonden zijn met China, zoals Japan, Zuid-Korea en Australië, worden hard geraakt.

In 2021 kan de economie waarschijnlijk weer wat sneller groeien. De denktank rekent voor volgend jaar op een groei van 3,25 procent. Ook hier gaat de OESO uit van een scenario waarbij het virus binnenkort piekt en het consumentenvertrouwen volledig herstelt, geholpen ook door stimuleringsmaatregelen van overheden.

Als de bestrijding van het coronavirus niet zo eenvoudig blijkt te zijn, kan dat voor meer vertraging zorgen. Het negatief effect op de groei van de uitbraak komt dan uit op 1,5 procentpunt, waardoor de wereldeconomie met maar 1,4 procent zal groeien. In dat scenario stelt de OESO zich een brede verspreiding voor in Azië, Europa en de Verenigde Staten.