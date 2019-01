Denen willen bedrijven met eilanden lokken

De regering van Denemarken wil negen nieuwe eilanden aanleggen bij Kopenhagen. De nieuwe ruimte is bedoeld om bedrijven te huisvesten, zo laat het ministerie voor het Bedrijfsleven weten. Het parlement moet nog instemmen met de plannen.

De eilanden, die samen goed zouden zijn voor een oppervlakte van 700.000 vierkante meter, zouden in 2040 af kunnen zijn. Naar schatting kan het aangewonnen land ruimte bieden aan 380 nieuwe bedrijven, wat goed zou zijn voor 12.000 banen. De Deense regering hoopt in de strijd met andere Europese steden Kopenhagen in de schijnwerpers te zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven.

Het is niet de eerste keer dat de Denen in hun zoektocht naar ruimte de toevlucht zoeken tot de zee. In oktober kwam al een plan op tafel om een nieuw eiland te bouwen in de haven van Kopenhagen, maar dan voor meer woonruimte.