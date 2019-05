Den Haag maakt werk van glasvezelnetwerk

De gemeente Den Haag gaat inwoners en bedrijven van een betere internetverbinding voorzien. Een consortium van bedrijven begint in juni in de Haagse wijk Segbroek met de aanleg van glasvezel voor 33.000 particuliere en zakelijke adressen.

Glasvezel zorgt voor veel hogere internetsnelheden en betere verbindingen. Het is ook belangrijk voor de aanleg van het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Den Haag wil als eerste stad in Nederland volgend jaar toegang bieden tot 5G.

Het glasvezelnetwerk is niet alleen beschikbaar voor huishoudens en bedrijven in Den Haag, maar wordt ook opengesteld voor derden. Een consortium van bouwbedrijf VolkerWessels, telecombedrijf T-Mobile en vastgoedinvesteringsfonds Primevest Capital Partners is geselecteerd om het nieuwe netwerk aan te leggen.