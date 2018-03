Den Dekker (88) misschien wel de oudste accountant van Nederland

Boer moest hij worden, maar na een ongeval met een varken was zwaar werk onmogelijk. Dus volgde hij de ene cursus na de andere. Nu is Heimen den Dekker (88) uit Werkendam misschien wel de oudste nog actieve accountant van Nederland.

„Mijn vier broers en ik moesten allemaal boer worden. In die tijd was het simpel: je vader is boer, dus jij wordt het ook. Daar was geen discussie over mogelijk. Maar hier in Nederland was te weinig land, dus ben ik in 1953 naar Canada geëmigreerd.

Ik heb daar op verschillende bedrijven en op de prairie gewerkt. In 1958 trouwde ik met mijn twee jaar geleden overleden vrouw. In 1959 gebeurde het ongeluk met het varken. Het dier klapte van een veewagen af en smakte me tegen de grond. In Nederland ben ik geopereerd aan mijn rug. De dokter zei: „Als je dit werk blijft doen, kom je in een rolstoel terecht.”

Maar niet werken was geen optie voor me. Ik ben niet iemand die de hand wil ophouden. Nu heb ik altijd al graag geleerd. Toen ik in de vierde klas van de basisschool zat en de meester moest tegelijkertijd de vijfde klas lesgeven, leerde ik met die kinderen mee. Later, ik was toen een knul van een jaar of vijftien, nam ik stiekem boeken mee naar het land. Dat moesten ze niet zien natuurlijk, want ‘echt’ werken deed je alleen met je handen.

De stap om te gaan leren was niet zo groot. Eigenlijk rolde ik er een beetje in, omdat ik vóór de emigratie al een cursus zaakvoerder had gevolgd. Zo had ik al wat ervaring met administratief werk. Toen ik 34 jaar was, ben ik boekhouder geworden na een cursus bij de LOI.

Diploma

Daarna ben ik verder gegaan voor belastingconsulent. Op mijn 54e startte ik een accountantsopleiding. Allemaal zelfstudie. Vier jaar later had ik het diploma binnen. Tot mijn pensioen heb ik in loondienst gewerkt. Een van de directeuren op het accountantskantoor waar ik werkte, zei: „Ik snap niet dat jij op jouw leeftijd dat diploma hebt gehaald. Ik red het niet.”

Na mijn pensioen ben ik doorgegaan als zelfstandige. Dat was wel nodig, want mijn pensioen stelde niet veel voor. De studies hadden het nodige geld gekost.

Ja, ik werk nog steeds. Sommige klanten heb ik al meer dan veertig jaar. Ze willen Den Dekker en niemand anders. Mooi hè? Voor ongeveer vijf bedrijven doe ik de boekhouding en verder verzorg ik de belastingaangifte voor zo’n vijftig mensen, van wie er veel bij mij in de kerk zitten.

Vorig jaar belde een vrouw. Ze zei dat ik écht te oud werd en dat ze naar een andere accountant wilde. Ze dacht dat ik met verouderde programma’s werkte. Haar man wilde echter níét bij me weg.

Aangiften schreef ik vroeger altijd uit, maar tegenwoordig gaat alles met de computer. Mijn kleinzoon Hilco Kant zorgt ervoor dat de nieuwste programma’s erop staan. Als dat eenmaal het geval is, red ik me prima. Hilco zegt weleens: „Opa heeft zijn eigen helpdesk, net als een echt kantoor.” Ik vind het weleens bezwaarlijk om hem te moeten bellen als er iets geregeld moet worden, maar hij zegt zelf dat het voor hem een mooie gelegenheid is om weer eens bij opa te eten.

Opgroeien

Het contact met mensen vind ik het allermooiste, want ik doe dit werk voor hen. Begin van de maand heb ik de boekhouding van een klant in Gorinchem teruggebracht. Ik heb al hun kinderen zien opgroeien en voor sommigen doe ik nu ook de jaaraangifte. Prachtig toch?

Mijn vrouw zei weleens: „Tot hoelaat is jouw kantoor eigenlijk open?” Mensen bellen soms om 23.00 uur nog. Ik ben gewoon altijd bereikbaar voor mijn klant, behalve op zondag. Dat is de rustdag, dan wordt er niet gewerkt. Zolang de gezondheid het toelaat, hoop ik dit werk te blijven doen. Dat ik dit op mijn 88e nog kan, zie ik als een zegen waar ik dankbaar voor ben.”

Loopbaan Heimen den Dekker

Heimen den Dekker werd geboren op een boerderij in Werkendam. Omdat er in Nederland weinig land beschikbaar was, emigreerde hij naar Canada. Daar werkte Den Dekker enkele jaren in de agrarische sector, maar na een ongeval kwam hij terug in Nederland. Daar stortte hij zich op zelfstudie.

Op zijn 34e werd hij boekhouder, op zijn 46e belastingconsulent. In 1988 behaalde hij, na een studie van vier jaar, zijn accountantsdiploma. Den Dekker werkte in Nederland in loondienst bij verschillende bedrijven. Eind jaren 70 startte hij zijn eigen kantoor, waarmee hij nog altijd actief is.

Ook bezield werker? Stuur een mail naar econ@refdag.nl.