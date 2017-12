Demonstratie Konijn in Nood rustig verlopen

De protestactie van de Stichting Konijn in Nood in Leerbroek –onderdeel van de landelijke campagne ”Kerstkonijn van tafel”– is zaterdag rustig verlopen.

Tussen de 20 en de 25 dierenactivisten demonstreerden zaterdagmiddag pal voor de konijnenfokkerij van de familie Kool aan de Leerbroekseweg. De actievoerders werden per bus aangevoerd, gingen met hun rug naar de konijnenfokkerij toe staan en vormden met letters het woord ”konijnenfokverbod”. Ze droegen brandende fakkels, hielden twee minuten stilte en legden bloemen.

demo

Eerder werd een tegendemonstratie van sympathisanten van de konijnenfokker –onder meer op verzoek van de familie– afgeblazen. Wel waren er zaterdag tussen de 75 en 100 belangstellenden uit Leerbroek en omgeving aanwezig die de demonstratie van een afstand volgden. Het publiek, dat nadrukkelijk op de hand was van hun dorpsgenoot en weinig sympathie toonde voor de protestactie, werd door de politie door dranghekken gescheiden gehouden van de demonstranten.

Peter Janssen, voorzitter van Stichting Konijn in Nood en landelijk bekend als de ”vegan streaker”, hield een korte toespraak waarin hij liet weten dat de demonstratie gericht was op het welzijn van de konijnen. „Deze hel moet sluiten en deze hel zal sluiten.”

Er waren in Leerbroek zaterdag zo’n 40 agenten op de been.